Дольче и Габбана могут закрыть свой бизнес

Итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана могут закрыть свой бизнес, если вступит в силу обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции за уклонение от уплаты налогов, об этом дизайнеры сказали в интервью газете Corriere della Sera.

Суд Милана в июне приговорил Дольче и Габбана к году и восьми месяцам тюрьмы каждого за уклонение от уплаты налогов на сумму около 1 млрд. евро. По решению суда дизайнеры должны выплатить штраф в размере 400 млн. евро. По версии следствия, руководство Dolce&Gabbana занималось фальсификацией налоговых документов, сообщает Газета.Ru.

Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если штраф необходимо будет выплатить, Доменико Дольче сказал: «Мы закроемся. Мы не сможем это пережить. Это невозможно».

На прошлой неделе Dolce&Gabbana на три дня закрывали магазины в Милане «в знак возмущения» на заявление городского советника Франко Д'Альфонсо. Он публично заявил, что Дольче и Габбана не должны показывать свою следующую коллекцию на площадках Милана на Неделе моды, поскольку они являются лицами, уклоняющимися от уплаты налогов.