Янукович отдал под контроль НБУ печать документов строгой отчетности

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возвращения государственного контроля и производства государственными предприятиями документов и бланков, которые нуждаются в использовании специальных элементов защиты».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 4 июля.

По закону, в частности, в статье 164 Хозяйственного кодекса Украины устанавливается, что только государственные предприятия, которые входят в сферу управления Национального банка Украины, имеют право на изготовление ценных бумаг (или их бланков).

Статья 71 Закона Украины «О Национальном банке Украины» дополняется положениями относительно нераспространения ограничений в деятельности Национального банка на изготовление государственными предприятиями, которые входят в сферу управления Национального банка Украины, бланков ценных бумаг, бланков для оформления результатов предоставления административных услуг (кроме собственных бланков органов исполнительной власти, других государственных органов), бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее специальный статус, бланков других документов, которые в соответствии с законодательством нуждаются в использовании специальных элементов защиты, марок акцизного налога.

В статье 18 Закона Украины «Об административных услугах» устанавливается обязанность органов исполнительной власти, других государственных органов осуществлять закупку бланков (кроме собственных) для оформления результатов предоставления административных услуг у государственных предприятий, которые входят в сферу управления Национального банка Украины.

Также в статье 15 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» устанавливается, что уполномоченные субъекты в понимании данного закона должны осуществлять закупку бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее специальный статус, у государственных предприятий, которые входят в сферу управления Национального банка Украины.

Кроме того, в статье 2 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» предусматривается включить в перечень исключений закупку бланков ценных бумаг, бланков для оформления результатов предоставления административных услуг, бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее специальный статус, бланков других документов, которые в соответствии с законодательством нуждаются в использовании специальных элементов защиты, марок акцизного налога.

Переходные положения Закона предоставляют право лицам использовать бланки, приобретенные до вступления в силу данного Закона, без ограничения срока.