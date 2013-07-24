Банк «Пивденный» снизил прибыль почти на 23%

Входящий в группу крупных банков банк «Пивденный» в первом полугодии 2013 года снизил прибыль на 22,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 21,604 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчетности, обнародованной на официальном сайте.

Согласно отчетности, в первом полугодии активы банка выросли на 9,77% – до 10,992 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 5,33%, до 7,543 млрд грн, обязательства — на 11,36%, до 9,328 млрд грн, средства клиентов снизились на 0,93% – до 6,185 млрд грн, собственный капитал вырос на 1,66% – до 1,664 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 956,894 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году банк «Пивденный» увеличил прибыль на 4,9% по сравнению с 2011 годом – до 55,55 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Пивденный» (Одесса) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков. Основными владельцами банка являются Юрий Родин и члены его семьи, Алла и Левон Ванецьянцы, Марк Беккер и компания "Теком".