ЕИБ предоставил почти 1 млрд евро кредитов на исследования в Польше

Брюссель. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил почти 1 млрд евро кредитов на развитие исследований в Польше.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, банк предоставил два кредита на общую сумму в 970 млн евро на развитие деятельности в сфере исследований и развития в польских университетах и компаниях.

Первый кредит на сумму 490 млн евро будет направлен на финансирование грантов в сфере исследований и развития, которые будут предоставляться Национальным научным центром и Национальным центром исследований и развития через открытые тендеры студентам и научным работникам страны. Эти проекты, прежде всего, будут реализовываться в государственных университетах и научных центрах Польши, а также в частных компаниях.

Второй кредит – 480 млн евро – направлен на предоставление помощи исследованиям, которые осуществляются всеми категориями научных работников почти во всех дисциплинах, за исключением медицины и оборонной сферы.

Оба проекта будут реализованы на протяжении 2013-2014 годов.