Межбанк среды закрылся котировками 8,1310/8,1330 грн/долл.

В среду, 24 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились - до 8,1310/8,1330 грн/долл. с 8,1315/8,1350 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро немного понизились - до 10,7665/10,7735 грн/евро с 10,7650/10,7735 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни также повысились - до 0,2516/0,2520 грн/рубль с 0,2515/0,2519 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3190/1,3250.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1320/8,1360 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7120/10,7210 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2512/0,2516 грн/рубль.