Своевременное рефинансирование внешних долгов поможет избежать секвестра бюджета - эксперт

Избежать секвестра бюджета, обусловленного стагнацией экономики, можно лишь посредством своевременного рефинансирования накопившихся внешних долгов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман.

«Секвестра бюджета можно будет избежать, только если удастся рефинансировать внешние долги. Шансы на это есть, так как внешние рынки вновь открываются и процентные ставки, в том числе для Украины, снижаются», - сказал Найман.

Вместе с тем, он обратил внимание, что такой путь решения финансовых проблем остается неправильным. «Это путь в никуда - стране приходится занимать все более дорогие и большие суммы денег для оплаты по коррупционным счетам», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, основная проблема – продолжающаяся стагнация экономики Украины. «Министерство доходов и сборов Украины в первом полугодии в сводный бюджет собрало лишь на 1% больше доходов, чем в прошлом году. Это объективное отражение стагнации в экономике и отсутствия инфляции. В таких условиях трудно собирать больше налогов, чем может сгенерировать экономика», - уверен Найман.

Причем попытка вывести экономику из тени не принесла весомых результатов «Отчасти за счет детенизации экономики сборы в бюджеты всех уровней увеличить удалось. Однако коррупционные поборы не уменьшились. И по факту детенизация уже столкнулась с естественным ограничителем. В результате перед многими бизнесменами встала дилемма - сохранить существенную часть "тени" или ужаться в том числе за счет увольнения персонала и вплоть до полного закрытия», - подчеркнул эксперт.

По его словам, эти проблемы будут хроническими, если не перекрыть основные коррупционные каналы. «Проблема современного украинского бюджета отнюдь не в «тени», а в дырявом бюджете. Сколько в него не заливай доходов, всегда будет мало. В условиях объективного спада экономики Украины до тех пор, пока не будут перекрыты основные коррупционные каналы, проблемы в госбюджете будут хроническими», - резюмировал Найман.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений в сводный бюджет за первое полугодие 2013 года составил 204 млрд грн, что на 1,7 млрд грн (на 1%) больше аналогичного показателя прошлого года. Дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года увеличился в три раза - до 22,5 млрд грн против показателя в 6,7 млрд грн за первое полугодие 2012 года. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, недопоступления доходной части бюджета по итогам 2013 года могут составить 20-25 млрд грн, что может послужить причиной секвестра бюджета и роста социальной напряженности в стране.