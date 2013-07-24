Резкие изменения в налоговой системе могут негативно сказаться на экономике - эксперт

Резкие изменения в налоговой системе, предложенные Министерством доходов и сборов Украины, в части снижения ставки налога на добавленную стоимость до 9% с 20% и одновременного введения налога с оборота в размере 1-2%, могут привнести в экономику Украины и деловую среду больше негативных изменений, чем позитивных.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Молдован.

«Резкие изменения налогового законодательства сейчас не ко времени, поскольку в нынешних сложных экономических условиях предприятия часто сконцентрированы на поиске путей выживания. И дополнительная головная боль будет только отвлекать внимание и финансовые ресурсы на адаптацию к новому, более сложному законодательству», - отметил Молдован.

По его мнению, введение нового налога - налога с оборота, а также изменения в начислении налоговых обязательств и налогового кредита по НДС, изменения учета и отчетности – это очень серьезные новации, требующие серьезных временных, моральных и финансовых ресурсов. «Лучшее налоговое законодательство – это не столько низкие ставки, сколько прогнозируемость и стабильность. Регулярные «революции» девальвируют позитивные изменения налоговой реформы 2010-2011 годов», - подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что в условиях кризиса многие страны используют инструмент налоговых льгот, как способ повышения ликвидности в корпоративном секторе. Однако в Украине, по мнению Молдована, за цель ставится получить дополнительные 22 млрд грн в бюджет, которые вероятнее всего будут взяты не из «тени», а из легальных фондов предприятий.

Молдован заметил, что упразднение льгот может поставить под удар отдельные отрасли – в частности, сельское хозяйство. «Упразднить льготы – значит, поставить наше сельское хозяйство в априори неконкурентное положение с соседними странами, где аграрии пользуются отдельными налоговыми режимами. Если парламент все-таки упразднит НДС и льготы для аграриев, то польское сало, белорусские молочные продукты, бразильское мясо и египетский картофель вытеснят национального производителя», - уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что в условиях кризиса налоговое давление, как правило, временно усиливается за счет повышения ставок НДС, акцизов, налога с доходов и в особенности налогов на предметы роскоши, а также налога на хозяйственную деятельность, связанную с использованием недр.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины предлагает снизить действующую ставку налога на добавленную стоимость до 9% с 20% с одновременным упразднением большинства льгот по уплате этого налога, а также ввести налог с оборота (базы налогообложения) на уровне 1-2%.

Вместе с тем, министр Александр Клименко заявил, что такая норма является дискуссионной и может быть изменена в зависимости от пожеланий бизнеса.