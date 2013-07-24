Банк «Хрещатик» снизил прибыль на 57%

Банк «Хрещатик» в первом полугодии 2013 года снизил прибыль на 56,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,618 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчетности, обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, в первом полугодии активы банка снизились 5,45% — до 8,355 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — на 9,69%, до 4,080 млрд грн, обязательства — на 5,92%, до 7,655 млрд грн, средства клиентов выросли на 3,29% - до 5,959 млрд грн, собственный капитал не изменился и составляет 700,657 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 828,828 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 1,326 млн грн. В 2012 году банк получил 38,129 млн грн прибыли, в то время как по итогам 2011 года убыток банка составил 35,955 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков. Акционерами банка «Хрещатик» являются компания «Укрфинком» (37,4427%), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%) и компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).