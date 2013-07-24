Миндоходов и МИД хотят ввести должность таможенно-налогового атташе

Министерство доходов и сборов совместно с Министерством иностранных дел планируют ввести должность таможенно-налогового атташе в посольствах Украины за границей для поддержки украинского бизнеса за пределами страны.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов, комментируя появление в СМИ информации о создании при министерстве института «налоговой разведки».

Согласно сообщению, таможенно-налоговые атташе будут оказывать поддержку представителям украинского бизнеса за границей и помогать потенциальным инвесторам в разъяснении всех аспектов украинского налогово-таможенного законодательства.

По данным пресс-службы, должности планируется ввести в состав зарубежных дипломатических учреждений Украины в странах, с которыми налажены развитые торгово-экономические отношения. В их числе Россия, США, Великобритания, Польша, Бельгия и другие.

Претендентами на должность таможенно-налоговых атташе будут работники Миндоходов. Для налаживания связи с иностранными партнерами чиновники, занимающие эту должность, должны будут поддерживать контакты с представителями налоговых и таможенных служб страны, в которой они находятся, сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Министерство доходов и сборов создано 24 декабря 2012 года Указом Президента путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) и Государственной таможенной службы.

Миндоходов является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализации единой государственной налоговой, государственной таможенной политики; обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.