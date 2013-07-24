Назначен новый состав набсовета «Правэкс-Банка»

Акционер «Правэкс-Банка» назначил новый состав наблюдательного совета банка.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, по решению акционера от 23 июля в состав наблюдательного совета банка вошли глава набсовета Сильвио Педрацци, его заместитель Антонино Фаллико, а также члены набсовета Валтера Кьярадонна и Джованни Равазио. Как уточнили УНИАН в пресс-службе банка, Валтера Кьярадонна назначен вместо Адриано Ариетти, исключенного из состава совета этим же решением акционера. Новый состав набсовета назначен сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. «Правэкс-Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

На 1 июля активы банка составили 4,992 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,414 млрд грн, обязательства - 3,954 млрд грн, средства клиентов - 3,432 млрд грн, собственный капитал - 1,039 млрд грн, уставный капитал - 949,170 млн грн.

Владельцем банка является международная банковская группа Intesa Sanpaolo (Италия, 100% акций банка).