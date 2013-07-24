Депутат предлагает снизить пеню по просрочке платежей физлиц

Народный депутат Украины от Партии Регионов Антон Яценко предлагает снизить размер пени по просроченным платежам по договорам с физическими лицами до уровня двойной учетной ставки Национального банка и ограничить штрафы до 10% основной суммы долга.

Об этом говорится в законопроекте, зарегистрированном в парламенте 18 июля (№2608а).

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения к преамбуле Закона Украины «Об ответственности за несвоевременное исполнение денежных обязательств», который ограничивает максимальный размер штрафных санкций за неисполнение денежных обязательств, чтобы действие закона распространялось на все предприятия, учреждения и организации, субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время сложилась практика установления пени не менее 1% от суммы просроченного платежа, что в 20 раз превышает двойную учетную ставку Нацбанка. Как полагает автор законопроекта, принятие указанных изменений снимет социальное напряжение посредством защиты интересов физических лиц в части ответственности за несвоевременное исполнение денежных обязательств.

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-мае 2013 года вырос на 7,25%, или на 5,258 млрд грн, - до 76,778 млрд грн (в мае – на 1,93%). Доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в январе-мае текущего года выросла на 0,56 п.п. - до 9,46% (в мае – на 0,16 п.п.).

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.