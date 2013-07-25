Прибыль Visa превзошла прогнозы аналитиков
Квартальная прибыль крупнейшего платежного оператора Visa превзошла прогнозы аналитиков, так как люди все больше предпочитают расплачиваться картами.
Чистая прибыль на одну обыкновенную акцию по итогам II квартала составила $1,92, сообщают Вести.ru.
Операционная выручка составила $3 млрд - на 15% больше, чем за аналогичный период 2012 г.
Компания также повысила прогноз по годовой прибыли и выручке и объявила о программе buyback на сумму $1,5 млрд.
Все эти позитивные для инвесторов новости позволили акциям на продленной сессии вырасти на 3%.
Глава Visa Чарли Шарф прокомментировал планы Еврокомиссии ограничить комиссии по операциям с банковскими картами. Он заявил, что этот законопроект не будет иметь серьезных последствий, так как будет работать только в том случае, если и эмитент, и эквайер карты находятся в ЕС.
Visa в последнее время активно развивает электронные платежные системы, включая "Электронный кошелек".
Кстати, для пользования этой услугой Visa уже подписала договора с 90 финансовыми учреждениями, включая Bank of America, PNC Financial Services и другие.
Платежная система отмечает также устойчивый рост выручки на территории США, откуда поступает более половины доходов компании, а объем сделок в интернете на территории США вырос на 10,3%.