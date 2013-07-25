Портрет Джейн Остин сменит Чарльза Дарвина на британских 10-фунтовых банкнотах

Писательница Джейн Остин, автор классических романов "Разум и чувства" и "Гордость и предубеждение", с 2016 или 2017 года сменит на британских 10-фунтовых банкнотах родоначальника теории эволюции Чарльза Дарвина. Об этом объявил сегодня национальный центробанк - Банк Англии, сообщает ИТАР-ТАСС.

Впервые о введении в оборот 10-фунтовых купюр с портретом Джейн Остин руководство регулятора дало понять еще в июне. Тогда, выступая в парламенте, прежний глава банка Мервин Кинг заявил, что "кандидатура" писательницы "спокойно ждет своего часа". Окончательно дизайн банкнот с Джейн Остин выпало утвердить уже новому управляющему Банка Англии, канадцу Марку Карни, занявшему этот пост с начала текущего месяца.

В апреле было объявлено, что британский премьер-министр времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль с 2016 года сменит на пятифунтовых купюрах Элизабет Фрай - благотворительницу XIX века, добившуюся гуманизации тюремной системы. После этого на отведенных под портреты исторических личностей сторонах купюр не осталось бы изображений выдающихся женщин. Это вызывало критику, и теперь Банк Англии исправил данное упущение.

На лицевой стороне британских банкнот с 1960 года изображается королева Великобритании Елизавета II, а на оборотной с 1970 года - выдающиеся исторические деятели в области политики, культуры, науки и общественной жизни. Их портреты на бумажных денежных знаках меняются каждые 10-20 лет.