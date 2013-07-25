Беларусь лидирует среди стран Европы по уровню инфляции

Беларусь является лидером среди стран Европы по уровню инфляции, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Согласно сообщению, в первой половине 2013 года инфляция в Беларуси в 10 раз превысила среднеевропейский показатель, составив 7% против 0,7% в среднем в странах Евросоюза.

В июне в Евросоюзе уровень цен не изменился, а в ряде европейских государств - Австрии, Болгарии, Греции, Дании, Литве, Чехии и Норвегии - даже зафиксирована дефляция.

За первое полугодие самая высокая инфляция была в Беларуси (7%), на Мальте (4,6%), в Турции (3,9%) и России (3,5%).

Как сообщал УНИАН, в Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2013 года по сравнению с маем 2013 года вырос на 0,3%, по сравнению с декабрем 2012 года – на 7%.

Справка УНИАН. Согласно прогнозу белорусского правительства, инфляция в стране в 2013 году должна составить не более 12%.

В январе-мае 2013 года инфляция в Беларуси составила 6,6%. Основной рост потребительских цен пришелся на первый квартал (инфляция в январе-марте составила 5,4%). В апреле и мае наблюдалось снижение темпов роста потребительских цен по сравнению с первым кварталом до 0,5% и 0,7% соответственно.

При этом в недавнем послании народу и парламенту Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы инфляция за год не превысила 10%.

По итогам 2012 года инфляция в Беларуси составила 21,8%.