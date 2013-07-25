Греция может получить очередной транш кредита после 29 июля

Очередная порция кредита Греции от еврозоны через Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) может быть предоставлена после 29 июля, свидетельствует заявление главы Еврогруппы, совета министров финансов еврозоны, Йеруна Дейссельблума, сообщает РИА «Новости».

"Страны еврозоны были сегодня проинформированы "тройкой", что Греция удовлетворительно претворила в жизнь меры, необходимые для перечисления следующего транша в рамках программы финансовой помощи, за исключением одного, согласование которого парламентом Греции должно состояться до 25 июля", - говорится в заявлении.

При этом национальные процедуры по принятию мер, необходимых для выделения транша кредита, как ожидается, будут завершены к 29 июля, следует из сообщения. "Как только этот процесс будет удовлетворительно завершен, ЕФФС будет уполномочен перечислить первый субтранш в 2,5 миллиарда евро", - сообщал Дейссельблум.

Ранее телеканал Skai со ссылкой на заявление министерства финансов Греции сообщил, что правительство страны внесло в парламент законопроект, касающийся исполнения Налогового кодекса, и таким образом выполнило все 22 условия, необходимые для получения очередного транша финансовой помощи от международных кредиторов.

Заявление последовало после публикаций о том, что Минфин Германии проинформировал Бундестаг о возможном переносе срока перечисления Греции следующего транша кредита, поскольку у Еврокомиссии не было возможности проверить выполнение пяти из 22 условий получения помощи.

В среду состоялась телеконференция рабочей группы Еврогруппы по вопросу о выделении Греции очередного транша в 2,5 миллиарда евро. МВФ планировал 29 июля обсудить выделение своей части кредита.

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