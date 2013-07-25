Объем Фонда гарантирования вкладов за июль вырос на 15%

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в июле 2013 года вырос на 14,99% по сравнению с июнем и составил 6,270 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, объем аккумулированных фондом финансовых ресурсов в июле текущего года вырос на 14,99%, или 817,2 млн грн, или, с начала года – на 2,93%, или 178,2 млн грн. На 1 июля участниками фонда являлись 173 банка.

По информации фонда, основной прирост, как и в предыдущие периоды, произошел за счет перечисления банками регулярного сбора в фонд, объем которого за второй квартал 2013 года составил 753,9 млн грн.

Также сообщается, что с начала текущего года фонд осуществил выплаты гарантированных сумм возмещений вкладчикам 24 банков, которым на 1 июля 2013 года за счет средств фонда возмещено 1,140 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в июне вырос на 0,06% и составил 5,453 млрд грн, при этом с начала года объем ресурсов снизился на 10,49%, или 639 млн грн.

Со второго квартала 2013 года фонд ввел дифференцированные регулярные взносы для банков, и по новой методике размер взноса банка в фонд зависит от средневзвешенной процентной ставки банка по вкладам, доли вкладов физических лиц в пассивах банка и соотношения валютных и гривневых вкладов в депозитном портфеле.

Справа УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.