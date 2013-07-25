Банк «Форум» в первом полугодии получил 114 млн грн убытка

Входящий в группу крупных банк «Форум» в первом полугодии 2013 года получил 114,155 млн грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 2,584 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчетности, обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, в первом полугодии активы банка выросли на 19,08% - до 10,321 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 16,61%, до 7,695 млрд грн, обязательства - на 24,49%, до 8,953 млрд грн, средства клиентов - на 18,54%, до 6,814 млрд грн, собственный капитал снизился на 7,29%, до 1,368 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 5,935 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Форум» (г. Киев) в 2012 году получил чистую прибыль в размере 4,282 млн грн по сравнению с 777,209 млн грн убытка по итогам 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг», сделка по приобретению 96,0635% акций банка у немецкого Commerzbank AG завершена в октябре 2012 года. «Смарт-Холдинг» планирует провести слияние банка «Форум» и «БМ Банка», по которому уже согласованы индикативные условия покупки в феврале 2013 года.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), судостроении (Smart Maritime Group), агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский,