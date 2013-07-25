Китай вводит новые меры по стимулированию экономики

Власти Китайской Народной Республики (КНР) объявили о введении новых мер, направленных на стимулирование экономики. Они включают в себя налоговые льготы для малого бизнеса, снижение сборов для экспортеров и начало масштабного строительства железных дорог, сообщает русская служба Би-би-си.

Пекин объявил о замораживании с 1 августа налога на добавленную стоимость и налога с оборота для предприятий малого бизнеса, чей ежемесячный объем продаж не превышает 20 тысяч юаней (примерно 3257 долларов США).

В правительстве говорят, что от этих льгот выиграют более 6 миллионов малых предприятий, увеличатся доходы и повысится уровень занятости у миллионов китайцев.

Новые меры стимулирования предусматривают также упрощение процедуры таможенного оформления, снижение эксплуатационных сборов и облегчение экспорта для малых и средних частных предприятий.

Темпы экономического роста Китая снижаются в течение двух кварталов подряд, и есть опасения, что замедление продолжится.