Банк Ахметова увеличил прибыль на 24%

Первый украинский международный банк (ПУМБ) в первом полугодии 2013 года нарастил чистую прибыль на 24,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 159,164 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом полугодии текущего года выросли на 14,93% - до 32,442 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 2,14%, до 17,364 млрд грн, обязательства – на 16,83%, до 28,058 млрд грн, средства клиентов - на 12,67%, до 19,678 млрд грн, собственный капитал – на 4,05%, до 4,385 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,294 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2013 года ПУМБ, согласно национальным стандартам финансовой отчетности, увеличил чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 89,5 млн грн. Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), банк в первом квартале т.г. увеличил чистую прибыль почти в 3 раза — до 14,9 млн долл.

В 2012 году банк получил чистую прибыль в размере 271,199 млн грн.

Справка УНИАН. ПУМБ работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», владеющую 92,24% акций банка.