Медведев считает российскую экономику слабо конкурентоспособной

Российская экономика по-прежнему остается слабо конкурентоспособной, основываясь на завышенных ценах и слабом технологическом развитии, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, сообщает РИА «Новости».

"Наша экономика пока остается слабо конкурентоспособной, она покоится, в значительной мере, на завышенных ценах, на тех инвестициях, которые не всегда находят себе применение, на слабом технологическом развитии", - сказал премьер.

"Мы стараемся все вместе сделать все, чтобы эту ситуацию изменить и перевести нашу экономику на конкурентные рельсы", - добавил он.

Он подчеркнул, что "развивать конкуренцию необходимо в тех отраслях, которые затрагивают интересы большинства наших граждан, это касается качества жизни". "Я имею в виду ЖКХ, я имею в виду общественные перевозки, услуги связи, медицинские услуги и целый ряд других сфер", - добавил он.

Премьер отметил, что уровень развития конкурентной среды в регионах "остается разным и во многом зависит от позиции местных властей, от профессиональной подготовленности управленческих команд".

Медведев подчеркнул, что необходимо "анализировать лучшие региональные практики и стараться внедрять их в жизнь, развивать успешный опыт".

"Упрощение разрешительных процедур, обеспечение равного доступа к энергетическим ресурсам, инфраструктуре, сокращение избыточного количества государственных объектов - по всем этим направлениям работа идет, принимаются "дорожные карты", программы, но если говорить откровенно, существенных сдвигов пока нет, это оценка и большинства и предпринимателей, и экспертов", - добавил премьер.