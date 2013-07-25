ВВП Великобритании вырос на 1,4%
12:16, 25 июля 2013Финансы
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ВВП Великобритании во втором квартале, по предварительной оценке, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,4%, а по сравнению с первым кварталом 2013 года - на 0,6%, сообщает Прайм со ссылкой на национальное статистическое бюро страны.
Данные совпали с прогнозами аналитиков.
Промышленное производство в прошедшем квартале увеличилось на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Строительный сектор вырос на 0,9%.
Показатели сферы услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, за апрель-июнь увеличились на 0,6%.
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