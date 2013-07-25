Столичные предприниматели в І полугодии получили 2,8 млрд грн возмещений по НДС

Предприниматели Киева в первом полугодии получили 2,8 млрд грн возмещений по налогу на добавленную стоимость, из них в автоматическом режиме - 400 млн грн., сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве.

Согласно сообщению, только в июне объем возмещений в автоматическом режиме составил 44 млн грн.

«Для получения бюджетного возмещения НДС в режиме «автомат» необходимо следовать критериям, оговоренным положениями Налогового кодекса. В их числе - отсутствие налогового долга, отсутствие процедур банкротства, рассматриваемых в судебном порядке. Средний уровень зарплаты на предприятии должен в 2,5 раза превышать уровень минимальной зарплаты, установленный законодательством, а численность работающих – более 20 человек», - отметили в ГУ Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в Украине в январе-июне 2013 года составил 27,5 млрд грн, что на 19,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

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