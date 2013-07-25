Минфин выплатил 120,3 млн долл. по пятилетним евробондам 2012 года

Украина осуществила выплату купонного дохода по пятилетним облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2012 году, в объеме 120,25 млн долл.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте.

«Общая сумма платежа составила 120,250 млн долл. США», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, Украина осуществила выпуск облигаций внешнего госзайма на общую сумму 2,6 млрд долл. США с погашением в 2017 году. Заимствования осуществлялись по ставке 9,25% годовых.

Как сообщал УНИАН, в июне Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в августе 2012 года, в объеме 39,75 млн долл.