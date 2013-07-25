Прибыль банков Украины снизилась на 33%

Прибыль банков Украины по итогам января-июня 2013 года составила 1,2 млрд грн, что на 33,33% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,6 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе-июне 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, доходы банков выросли на 9,4% – до 78,5 млрд грн, расходы – на 10,1%, до 77,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины по итогам января-мая 2013 года составила 1,1 млрд грн, что на 42,11% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,9 млрд грн).

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.