«ПриватБанк» увеличил уставный капитал до 16,35 млрд грн

«ПриватБанк» завершил регистрацию новой редакции устава, в соответствии с которой уставный капитал банка увеличивается на 9,8%, или 1,455 млрд грн, - до 16,35 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, банк завершил регистрацию новой редакции устава, в соответствии с которой его уставный капитал увеличен до 16,352 млрд грн. По информации пресс-службы, уставный капитал банка увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций банка на 22,50 грн - до 252,95 грн за акцию, при этом количество выпущенных акций банка и распределение их между акционерами остается без изменений.

Как сообщал УНИАН, акционеры «ПриватБанка» приняли решение об увеличении уставного капитала за счет прибыли, полученной банком по результатам работы в 2012 году, в ходе общего собрания 26 апреля 2013 года.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 190,924 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 125,762 млрд грн, обязательства – 171,191 млрд грн, средства клиентов - 120,750 млрд грн, собственный капитал - 19,734 млрд грн, уставный капитал - 14,898 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 1,383 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).