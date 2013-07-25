На закрытии межбанка гривня изменилась незначительно

В четверг, 25 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1355/8,1365 грн/долл. с 8,1340/8,1385 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились - до 10,7320/10,7375 грн/евро с 10,7235/10,7335 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни не изменились - 0,2492/0,2496 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3170/1,3235.

Как сообщал УНИАН, в среду, 24 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1310/8,1330 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7665/10,7735 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2516/0,2520 грн/рубль.