Украина подпишет конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой

Кабинет министров принял решение о подписании межправительственной конвенции с Республикой Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к ней.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, решение принято на заседании Кабмина 24 июля, на подписание данной конвенции со стороны Украины Кабмин уполномочил министра финансов Юрия Колобова.

Проект конвенции предусматривает ставки налогообложения процентов и роялти по требованиям Модельной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По дивидендам предусмотрена общая ставка не уровне 15% и ставка на уровне 5% для дивидендов компании-получателя дивидендов, во владении которой не менее 20% капитала компании — плательщика дивидендов. По процентам установлена общая ставка 10%, которая будет применяться для процентов от любых долговых требований, не зависимо от ипотечного обеспечения и права на участие в прибыли должника, в частности, от правительственных ценных бумаг, от облигаций и долговых обязательств, в том числе, премий и вознаграждений, выплачиваемых по таким ценным бумагам, облигациям и долговым обязательствам. По роялти установлена общая ставка 10%, которая будет применяться для роялти по вознаграждениям за использование или за предоставление права пользования авторским правом, патентом, торговой маркой, дизайном или моделью, планом, тайной формулою или процессом, ноу-хау.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 24 июля текущего года подписал Закон «О ратификации Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к ней».

Законом ратифицирована конвенция и протокол к ней, подписанные 8 ноября 2012 года в Никосии, которые должны вступить в силу со дня получения последнего письменного сообщения о завершении договорными государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления ими в действие. В результате заключения конвенции предприниматели обеих стран получат гарантии того, что прибыли, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.