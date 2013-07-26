Парламент Греции принял все законы, необходимые для получения кредита

Парламент Греции в четверг одобрил изменения в налоговый кодекс, принятие которого было условием выделения международными кредиторами очередного транша финансовой помощи, передает РИА "Новости".

На этой неделе появились сообщения, что перечисление Греции следующего транша кредита может быть отложено, поскольку Афины подтвердили пока выполнение 17 из 22 условий, необходимых для получения помощи. Однако Минфин Греции заявил, что внес в парламент последний из законопроектов, касающийся исполнения Налогового кодекса, и таким образом выполнил все условия кредиторов.

Большинством голосов закон был принят в четверг. За него голосовали депутаты коалиции от партий "Новая демократия" и ПАСОК. По требованию оппозиции голосование было поименным.

Закон направлен на совершенствование налоговых процедур и методов сбора государственных доходов и борьбы с уклонением от уплаты налогов. Он упрощает процедуру конфискации или ареста имущества налогоплательщиков, которые задерживают выплаты или не погашают долги перед налоговыми органами.

Накануне глава Еврогруппы, совета министров финансов еврозоны, Йерун Дейсселблум сообщил, что очередная порция кредита Греции от еврозоны через Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) в 2,5 миллиарда евро может быть предоставлена после 29 июля.