На Кипре банковские депозиты сократились на 5 млрд евро

Совокупный объем депозитов в банковской системе Республики Кипр сократился в июне на 5,32 млрд евро до уровня 50,69 млрд евро. Об этом сообщил сегодня Центральный банк Кипра, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно данным ЦБ, в мае нынешнего года общий объем депозитов на Кипре достигал 56 млрд евро, в апреле - 57,4 млрд евро, в марте - 63,7 млрд евро. В июне 2012 года этот показатель находился на уровне 70,8 млрд евро.

ЦБ сообщил, что депозиты киприотов в июне снизились на 2,56 млрд евро до 34,96 млрд евро, а резидентов стран, не входящих в ЕС, - на 2,13 млрд евро до 13,03 млрд евро. Депозиты резидентов стран еврозоны, включая Грецию, упали до 2,69 млрд евро с 3,33 млрд евро в мае.

ЦБ Кипра пояснил, что в резком падении совокупного объема депозитов в июне нашло отражение выполнение решения о ликвидации второго по величине в республике Кипрского народного банка. Оно было принято в рамках выделения республике международными кредиторами помощи в размере 10 млрд евро. Здоровые активы и операции этого финансового учреждения были переданы крупнейшему на острове коммерческому Банку Кипра.