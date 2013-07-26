S&P подтвердило рейтинг Киева

Рейтинговое агентство Standart & Poors подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне «В-» с позитивный прогнозом в связи с рефинансированием городом долговых обязательств и консолидацией показателей исполнения бюджета.

Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

S&P отмечает, что показатели ликвидности города остаются очень слабыми вследствие значительных расходов на обслуживание и погашение долга в 2014-2015 гг., при этом долговая нагрузка остается очень высокой. В то же время позитивный прогноз агентство объяснило ожиданиями того, что Киев и в дальнейшем будет способен обеспечивать рефинансирование долговых обязательств и поддерживать текущий профицит бюджета в 2014-2015 гг.

При этом агентство указывает на негативное влияние ограниченной возможности управления доходами и расходами на финансовую гибкость города.

К тому же, S&P считает, что полный долг Киева в т.г. будет по-прежнему подвержен валютным рискам и останется на уровне выше 60% текущих доходов на протяжении горизонта рейтингового прогнозирования. При этом около 20% прямого долга будут по-прежнему составлять среднесрочные ссуды центрального правительства, которые подлежат погашению только в случае, если объем доходов города окажется выше запланированных Минфином Украины целевых показателей.

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Fitch 19 июля подтвердило долгосрочный рейтинг Киева (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Киев в середине июля осуществил платеж в размере 14 млн долл. за пользование кредитом, полученным в рамках открытой продажи пятилетних еврооблигаций в 2011 году на сумму 300 млн долл. под 9,375% годовых.