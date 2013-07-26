Госдолг Украины в июне снизился на 0,6%

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июнь 2013 года снизилась на 382 млн долл., или на 0,56%, - до 68,197 млрд долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в январе-июне, по сравнению с началом года, сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 3,702 млрд долл., или на 5,43%.

В гривневом эквиваленте в мае общая сумма госдолга снизилась на 3,058 млрд грн или на 0,56% - до 545,096 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в июне текущего года снизился на 936 млн долл. или на 2,55% - до 36,744 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 554 млн долл. или на 1,76% - до 31,453 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в июне снизился на 397 млн долл. или на 0,72% - до 54,953 млрд долл., при этом внешний госдолг снизился на 951 млн долл. или на 3,67% - до 25,926 млрд долл., внутренний - вырос на 555 млн долл. или на 1,91% - до 29,028 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в июне выросла на 14 млн долл. или на 0,11% - до 13,243 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 10,818 млрд долл., гарантированный внутренний - 2,425 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за май 2013 года снизилась на 656 млн долл., или на 0,95%, - до 68,579 млрд долл., с начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,084 млрд долл., или на 6,33%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.