S&P подтвердило суверенные рейтинги Исландии

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долго- и краткосрочные суверенные рейтинги Исландии в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВВ-/А-3", ухудшив прогноз по долгосрочному рейтингу до негативного со стабильного, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство.

"Пересмотр прогноза говорит о том, что мы можем понизить рейтинги страны, если аннулирование долга домохозяйств - которое было обещано в коалиционном соглашении нового правительства - существенно ухудшит финансовые показатели Исландии или ухудшит нашу оценку эффективности и предсказуемости политики государства", - отмечается в сообщении.