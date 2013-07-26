Количество электронных таможенных деклараций выросло в 4 раза

В январе-июне 2013 года количество электронных таможенных деклараций увеличилось по сравнению с началом года в четыре раза - до 83% с 20%, сообщили УНИАН в Министерстве доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, за 6 месяцев т.г. Миндоходов оформило 1,5 млн деклараций, из которых 83% - в электронной форме.

При этом, как говорится в пресс-релизе, среднее время оформления одной таможенной декларации при импорте составляет 1 час 42 минуты, при экспорте - 44 минуты.

Миндоходов отмечает, что введение электронного декларирования обеспечивает более удобную работу бизнеса в Украине, способствует ускорению товарооборота и сокращению финансовых, а также временных затрат на осуществление таможенных процедур.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году сотрудники таможни оформили в целом по Украине около 3,3 млн деклараций. Причем в декабре 2012 года 60% таможенных деклараций были оформлены в электронной форме.

В 2012 году количество налогоплательщиков, воспользовавшихся услугами аккредитованного Центра сертификации электронных ключей, позволяющих оформлять документы отчетности в электронном виде, составило 148 тыс. абонентов.