S&P подтвердило оценку рисков банковского сектора Украины

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила принадлежность банковского сектора Украины («В/Негативный/В»; рейтинг по национальной шкале: «uaA-») к группе стран с наибольшими страновыми и отраслевыми рисками (10-я группа стран).

Об этом служба кредитных рейтингов Standard & Poor's сообщила в отчете по оценке страновых и отраслевых рисков банковского сектора Украины на базе методологии Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA), текстом которого располагает УНИАН.

«Наша оценка экономического риска «10» для банковского сектора Украины не изменилась. Мы ожидаем, что экономические риски для банковского сектора Украины останутся чрезвычайно высокими в международном контексте. Мы полагаем, что украинская экономика находится в фазе коррекции с 2009 года, когда очень агрессивная кредитная экспансия, продолжавшаяся несколько лет, резко прекратилась. Значительные экономические дисбалансы, вероятнее всего, будут оказывать «очень сильное» влияние на банковский сектор страны в ближайшие два-три года. Очень высокая доля проблемных кредитов в банковском секторе, которая образовалась в посткризисный период, сохранится и в 2013 году», - говорится в отчете.

Согласно отчету, помимо Украины, к группе 10 относятся Беларусь, Греция, Египет и Ямайка. Также сопоставимыми по уровню риска являются Казахстан, Аргентина и Венгрия (относятся к группе 8), Вьетнам (относится к группе 9) и Россия (относится к группе 7).

По мнению экспертов Standard & Poor's, основными позитивными факторами, определяющими риски банковского сектора Украины, являются относительно высокий потенциал экономического роста и большие запасы природных ресурсов, а также значительное сокращение внешнего долга банковского сектора. Среди негативных факторов эксперты выделили трудности, связанные с обеспечением внешнего финансирования и финансирования бюджета, что в комплексе с высоким политическим риском обусловливает ослабление экономической устойчивости, а также значительный экономический дисбаланс, сложившийся до кризиса 2008 года, и подверженность риску ослабления курса национальной валюты, что оказывают негативное влияние на устойчивость банковского сектора, а также исключительно высокий кредитный риск, обусловленный агрессивными стандартами кредитования и андеррайтинга украинских банков и недостаточно развитой платежной культурой.

Справка УНИАН. Методология Banking Industry and Country Risk Assessment (BICRA) предназначена для оценки и сравнения банковских систем различных стран. В соответствии с градацией BICRA страны подразделяются на группы в зависимости от уровня рисков в их банковских системах — от группы 1 (страны с наименьшими рисками) до группы 10 (страны с наибольшими рисками). Методология присвоения рейтингов банкам предполагает использование компонентов оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора — оценок экономического и отраслевого риска — для определения базового уровня рейтинга, на основе которого присваивается кредитный рейтинг эмитента. Базовый уровень рейтинга банков, действующих только в Украине, — «b».