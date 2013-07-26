Еврозона предоставит Греции транш кредита в 4 млрд евро

Рабочая группа совета министров финансов еврозоны в пятницу приняла окончательное решение о предоставлении Греции очередного транша кредита внешней финансовой помощи на общую сумму 4 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник, знакомый в ситуацией.

Транш будет состоять из 2,5 миллиарда евро кредита от Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) и 1,5 миллиарда евро прибыли от ценных бумаг Греции, которую перечислит Европейский центробанк.

"Средства будут перечислены, как только в стране завершатся все национальные процедуры (по исполнению требований кредиторов - ред.)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это ожидается в понедельник, и иного дополнительного решения о выделении средств не потребуется.

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