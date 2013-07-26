Вкладчики Bank of Cyprus потеряют около 50% из-за реструктуризации

Глава Bank of Cyprus Софоклис Михаелидис заявил, что крупные вкладчики банка потеряют около 50%, но их потери не превысят 60%. Новые данные по потерям указаны с учетом оценки необходимого банку капитала, сообщают Вести.ru.

Для получения помощи от международных кредиторов властям Кипра пришлось согласиться с тем, что Bank of Cyprus должен провести реструктуризацию, в результате которой потери понесут вкладчики с размером вклада более 100 тыс. евро. Но ранее размер потерь указывался на уровне 30%. Второй по размеру банк, Laiki, должен будет полностью закрыться, а потери будут компенсированы только владельцам вкладов размером менее 100 тыс. евро. Это уже повлекло за собой снижение рейтингов самих банков до дефолтного уровня и снижение рейтингов Кипра.

Новый план реструктуризации Bank of Cyprus должен быть одобрен "тройкой" международных кредиторов, в которую входят ЕС, МВФ и ЕЦБ. Как ожидается, реализованы новые меры могут быть уже к концу сентября, а официально подтверждены данные по потерям будут на следующей неделе.

Примечательно, что в счет списанных средств со счетов вкладчики получат акции банка, а с учетом большой доли вкладов российских граждан достаточно большая часть акций Bank of Cyprus будет находиться под контролем россиян.

На Bank of Cyprus и Laiki приходится около 80% банковского сектора Кипра, и власти страны уже просили о пересмотре требования для предоставления финансовой помощи, так как запланированная реструктуризация мешает восстановлению экономики Кипра. При этом сами банки несут большие убытки, так как находятся в состоянии неопределенности из-за затянувшейся реструктуризации.