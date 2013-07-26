Госстат сообщил о росте зарплат украинцев

Средняя зарплата штатных работников в Украине в июне выросла на 127 грн (3,9%) – до 3 380 грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Как отмечается, по сравнению с июнем 2012 года средняя зарплата выросла на 8,7%.

Средняя зарплата по промышленности составила 3 733 грн, что на 20 грн больше майского показателя.

При этом самый высокий уровень зарплат традиционно зафиксирован в авиационном транспорте – 10 737 грн (рост по сравнению с маем на 163 грн), самый низкий - в почтовой и курьерской деятельности - 1 905 грн (падение на 43 грн).

Зарплата ниже среднего зафиксирована в сельском хозяйства – 2 350 грн, строительстве – 2 732 грн, в сфере общественного питания – 2 312 грн, операций с недвижимостью – 2 805 грн, здравоохранения – 2 596 грн, образования – 3 260 грн, в сфере культуры – 3 195 грн.

В региональном разрезе зарплаты выше среднего получали жители Киева – 5 107 грн, Киевской области – 3 443 грн, Донецкой области – 3 803 грн, Днепропетровской области – 3 408 грн и Луганской области – 3 391 грн.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата в Украине в мае по сравнению с апрелем 2013 года выросла на 20 грн (на 0,6%) – до 3 253 грн.

Средний уровень зарплаты в промышленности в мае т.г. превысил средний показатель по стране и составил 3 713 грн, что на 31 грн меньше показателя апреля.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован, как и месяцем ранее, в авиатранспорте – 10 574 грн (против 10 936 грн в апреле). Самая низкая зарплата – в почтовой и курьерской деятельности – 1 948 грн (против 1 914 грн в апреле).

Объем задолженности по заработной плате в Украине в июне 2013 года сократился по сравнению с маем на 54,4 млн грн (на 5,2%) и на 1 июля составил 989,6 млн грн.