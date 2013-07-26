В Киеве за полгода закрыли 11 «конвертационных» центров

Сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве с начала года закрыли 11 конвертационных центров и зафиксировали 536 правонарушений в сфере налогообложения, из которых более половина (276 случаев) признаны особо тяжкими.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов Киева.

«Общая сумма убытков, нанесенных интересам государства, составила 1,6 млрд грн, из которых 273 млн уже уплачены в казну», - отметили в ведомстве.

Как выяснилось, услугами «конвертационных» центров успели воспользоваться порядка 213 субъектов хозяйствования. По результатам проверок закрыты 108 фиктивных предприятий, в бюджет доначислено 155 млн грн налогов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году налоговая милиция Киева закрыла 15 конвертационных центров с общим теневым оборотом 2,5 млрд грн. В состав конвертационных центров входили 125 фиктивных фирм. При отработке предприятий реального сектора, оказавшихся заказчиками услуг конвертационных центров, в бюджет было дополнительно перечислено 173 млн грн налогов и сборов, а кроме того - возбуждено 59 уголовных дел, в том числе 56 - за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. К уголовной ответственности привлечены 10 человек - организаторов конвертационных центров.