В Едином реестре за I полугодие зарегистрировали 29 млн налоговых накладных

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины по итогам первого полугодия 2013 года зарегистрировали в Едином реестре 29 млн налоговых накладных на общую сумму почти 283,5 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, более 3 млн налоговых накладных были поданы с суммами НДС более 10 тыс. грн.

По данным пресс-службы, Миндоходов каждый месяц предоставляет 380 тыс. выписок из Единого реестра.

Как сообщал УНИАН, с начала года в Едином реестре налоговых накладных сотрудники Министерства доходов и сборов Украины зарегистрировали 10,7 млн накладных на общую сумму 120 млрд грн.

Смена акцентов в работе налоговых органов от фискальной составляющей к сервисной является одним из приоритетов работы Миндоходов на 2013 год. Министр Александр Клименко неоднократно заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.