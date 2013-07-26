На закрытии межбанка гривня повысились к доллару

В пятницу, 26 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1260/8,1300 грн/долл. с 8,1320/8,1345 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,7830/10,7920 грн/евро с 10,7980/10,8055 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни также повысились - до 0,2489/0,2493 грн/рубль с 0,2491/0,2495 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3260/1,3295.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в среду, 24 июля, продал банкам депозитные сертификаты на сумму 1,605 млрд грн.

Объем межбанковского рынка составил 4,169 млрд грн, при этом средневзвешенная процентная ставка была на уровне 2,5%, по кредитам овернайт – 2,5%.