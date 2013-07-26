Инфляция в Японии ускорилась до пятилетнего максимума

Индекс потребительских цен в Японии по итогам июня увеличился на 0,4%. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что цены в азиатской стране выросли впервые за последние 14 месяцев. Кроме того, инфляция оказалась максимальной с ноября 2008 года, когда индекс прибавил один процент.

Цены выросли в основном в связи с подорожанием электричества и ослаблением иены, которое увеличило стоимость импортного топлива (цены на продукты не включены в индекс потребительских цен). Agence France-Presse отмечает, что Япония увеличила зарубежные закупки топлива после аварии на АЭС «Фукусима» и закрытия нескольких атомных станций.

В первой половине этого года японские статистики отчитались еще о нескольких позитивных явлениях в экономике. В частности, в мае рост экспорта азиатской страны оказался максимальным за последние два года — показатель увеличился на 10%. Также по итогам первого квартала ВВП Японии увеличился на 3,5%. Это максимальный рост за январь-март среди развитых стран, сообщает lenta.ru.

Японская экономика в последние 15 лет страдает от дефляции, которая тормозит рост ВВП. В минувшем декабре на пост премьер-министра был назначен Синдзо Абэ. Он поставил цель достичь инфляции в размере 2% в год и запустить экономический рост. Для этого японское правительство предприняло ряд мер, ключевой из которых стало ослабление иены за счет включения «печатного станка». Экономическая политика нового премьер-министра получила название «абэномики».