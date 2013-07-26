ЕС обеспокоен отсутствием прогресса в разрешении торговых споров с Украиной

Европейский Союз обеспокоен отсутствием прогресса в разрешении торговых споров с Украиной, говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

“Единственным результатом длительного процесса консультаций является только обещание дальнейших двусторонних дискуссий. Существует большое беспокойство, что времени для нахождения решения, которое удовлетворит обе стороны, становится все меньше. Поэтому ЕС верит в то, что украинская сторона быстро предпримет необходимые действия, чтобы удержать свою торговую политику как в рамках правил международной торговли, так и в пределах ожидаемых в будущем привилегированных отношений в контексте глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС”, - говорится в сообщении.

Представительство ЕС отмечает, что в последнее время в Украине принят ряд решений, которые вызывают обеспокоенность в ЕС. В частности, введены спецпошлины на импортные автомобили, принят закон об утилизационном сборе на автомобили, введен запрет на импорт кокса, введены нормы, согласно которым для возобновляемой энергетики должно использоваться оборудование лишь с украинскими составляющими, а также подана заявка в ВТО на пересмотр тарифных обязательств.

В ЕС отмечают, что предпринятые Украиной действия несовместимы с обязательствами Украины в рамках ВТО и условиями зоны свободной торговли, которая может вступить в силу после подписания соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года Украина обратилась в ВТО с нотификацией о намерении пересмотреть потенциальные тарифы на импорт товаров по 371 товарной позиции.

ЕС неоднократно подвергал критике это решение Украины, в том числе в свете завершения переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.