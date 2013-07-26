Миндоходов напоминает о необходимости уплаты налогов до 1 августа

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины напоминает налогоплательщикам – физическим лицам, подавшим декларации о доходах, полученных в 2012 году, о том, что все необходимые налоговые платежи необходимо осуществить до 1 августа текущего года.

«До 1 августа граждане должны уплатить все суммы налоговых обязательств, определенных в поданных декларациях об имущественном состоянии и доходах», - сообщили в ГУ Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в целом налогоплательщики столицы подали 29,6 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах, при этом объем задекларированных доходов составил более 10,7 млрд грн. В соответствии с этими данными, объем налогов, подлежащих уплате в бюджет, составляет порядка 300 млн грн, из которых по состоянию на середину июля уже уплачено 215,9 млн грн. В этой связи Миндоходов Киева обращало внимание граждан, что в бюджет необходимо доплатить порядка 84 млн грн до 1 августа 2013 года.