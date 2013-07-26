Просроченная задолженность по кредитам банков в июне снизилась на 2,3%

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июне 2013 года снизился на 2,31%, или 1,756 млрд грн, - до 76,044 млрд грн (в январе-июне рост составил 4,63%), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в июне текущего года снизилась на 0,33 п.п. - до 9,13% (в январе-июне рост составил 0,24 п.п.).

В июне банки нарастили объем предоставленных кредитов на 1,24%, или 10,33 млрд грн, - до 832,917 млрд грн, с начала года рост составил 2,11%, или 17,59 млрд грн. Увеличение объемов предоставленных банками кредитов в июне произошло в основном за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 1,22%, или 7,69 млрд грн, - до 628,245 млрд грн, при этом объемы кредитования физических лиц снизились на 0,34%, или 560 млн грн, - до 163,358 млрд грн. За указанный период банки нарастили объемы долгосрочных кредитов на 0,21%, или 823 млн грн, - до 392,677 млрд грн.

Также сообщается, что в июне банки увеличили вложения в ценные бумаги на 0,87%, или 1,174 млрд грн, - до 135,359 млрд грн. Объемы резервов под активные операции в июне сократились на 0,93%, или 1,286 млрд грн, - до 138,998 млрд грн. Обязательства банков в июне выросли на 2,38%, или 24,195 млрд грн, - до 1,019 трлн грн, в том числе средства юридических лиц снизились на 0,69%, или 1,442 млрд грн, - до 207,888 млрд грн (из них срочные - 90,735 млрд грн), средства физлиц выросли на 2,83%, или 11,529 млрд грн, - до 407,993 млрд грн (из них срочные - 319,805 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-мае 2013 года вырос на 7,25%, или 5,258 млрд грн, - до 76,778 млрд грн (в мае – на 1,93%), доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в январе-мае текущего года выросла на 0,56 п.п. - до 9,46% (в мае – на 0,16 п.п.).

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.