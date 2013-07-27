S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Чехии

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Чехии на уровне "AA-"в иностранной валюте и рейтинг "AA"в национальной, прогноз по рейтингам стабильный, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Краткосрочные рейтинги страны по обязательствам в национальной и иностранной валюте подтверждены на уровне "A-1+".

Рейтинги Чехии отражают стабильность институтов и разумное экономическое управление страны, о чем свидетельствуют низкий уровень заимствований извне и независимость Центробанка, который контролирует уровень инфляции на низком уровне.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства о сбалансированности рисков в отношении кредитоспособности правительства.

"По нашему мнению, положительное влияние на рейтинги Чехии может оказать отказ от внешних источников финансирования ", - говорится в релизе.