Минэкономразвития подготовило законопроект о международной технической помощи

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило проект Закона Украины «О международной технической помощи» (МТП).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, документ подготовлен с целью законодательного урегулирования вопроса получения и предоставления Украиной технической помощи.

На сегодняшний день законодательство Украины в сфере сотрудничества с донорами МТП состоит из международных договоров Украины и ряда нормативно-правовых актов, которые создают единую систему привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует получить в 2013 году 539,56 млн дол. МТП, что на 54 млн дол. больше, чем в 2012 году (485, 21 млн дол.).

По информации Минэкономразвития, по данным на 1 мая, в Украине внедряется 249 проектов МТП общей контрактной стоимостью более 3 млрд дол.

Справка УНИАН. Международная техническая помощь предоставляется Украине на безвозмездной и безвозвратной основе странами-донорами и международными организациями с 1992 года практически во всех сферах экономики и общественной жизни. Сотрудничество в этом направлении осуществляется с 15 странами, Европейским Союзом и более 20 международными организациями.

Крупнейшими донорами для Украины были и остаются США и Европейский Союз.

Также донорами являются Канада, ФРГ, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Япония, Дания, а также организации системы ООН, Всемирный банк, ЕБРР, ОЭСР.

С 1996 года осуществлена государственная регистрация 2830 проектов международной технической помощи. За все годы сотрудничества донорами выделено более 8 млрд долл.

Основные направления оказания технической помощи: повышение уровня ядерной и радиационной безопасности, охрана окружающей среды, усовершенствование регуляторной политики, улучшение инвестиционного климата, развитие предпринимательства и конкуренции на внутреннем рынке, модернизация муниципальной инфраструктуры и транспорта, развитие финансового рынка, банковского, сельскохозяйственного секторов, образования, науки, культуры и туризма, а также гражданского общества и местного самоуправления, здравоохранения и социальной защиты населения, обеспечение верховенства права, борьбы с коррупцией, поддержки СМИ, регионального развития.