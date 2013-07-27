Fitch: инвесторы бегут из Китая

Активы под управлением китайских открытых фондов денежного рынка сократились почти на 40% за II квартал, сообщает агентство Fitch.

В период с апреля по июнь эти фонды столкнулись с серьезным оттоком средств со стороны розничных и институциональных инвесторов. Причем Fitch отмечает, что этот отток стал по своей сути беспрецедентным за достаточно короткую историю этого рынка.

Активы под управлением фондов денежного рынка Китая за квартал снизились до 304 млрд юаней. Институциональные клиенты забрали почти 50%, сократив свои портфели до 136 млрд юаней. В сообщении агентства также отмечается, что отток наблюдался в порядка 70% фондов, передают Вести.ru.

Fitch выражает надежду, что управляющие фондов предпримут необходимые действия по корректировке своих стратегий и диверсифицируют вложения, чтобы снизить риски.

Напомним, что в начале лета на межбанковском рынке Китая вспыхнул кризис ликвидности, в отдельные дни ставки взлетали до исторических максимумов.

В последние недели ситуация более или менее стабилизировалась, что в ближайшее время должно помочь восполнить потери, хотя в Fitch считают, что восстановить доверие инвесторов будет непросто.