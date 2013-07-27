Интерес к казначейским векселям будет незначительным – эксперт

Интерес к казначейским векселям, выпуск которых для погашения бюджетной задолженности предусмотрен внесением соответствующих изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", скорее всего, будет незначительным, а их вторичное обращение – ограниченным.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик рынка облигаций группы “Инвестиционный Капитал Украина (ICU)” Тарас Котович.

“Данный инструмент, скорее всего, будет иметь довольно ограниченное вторичное обращение. Интерес к нему будет незначительным и с довольно большими дисконтами, так как доходность по ним очень низкая. Кроме того, с увеличением срока обращения привлекательность векселей будет все больше снижаться. Поэтому они не составят конкуренции государственным облигациям, тем более, что нормы закона имеют ограниченный срок действия, и, возможно, выпуск векселей будет осуществляться только на протяжении оставшейся части года”, - отметил Котович.

При этом эксперт считает, что векселя могут помочь правительству решить вопрос с выполнением ряда расходов бюджета, не привлекая дополнительных ресурсов, в том числе избежать новых заимствований.

«Однако фактически будет происходить перекладывание потребности в денежных ресурсах на будущие бюджетные периоды, возможно, с разделением на несколько лет и снижением размера пиковой нагрузки. При этом такая задолженность по векселям может не включаться в состав государственного долга», - сказал Котович.

Как сообщал УНИАН, 24 июля Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно реструктуризации бюджетной задолженности).

Данным законом Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» дополняется статьей 22, согласно которой Кабинету министров предоставляется право реструктуризировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета, возникшую по состоянию на 1 января 2013 года, путем выдачи финансовых казначейских векселей в установленных им объемах и порядке. Также предусматривается на добровольных началах осуществлять бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость путем выдачи финансовых казначейских векселей в порядке, определенном правительством.