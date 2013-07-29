В Миндоходов официально подтвердили, что Мельник попался на взятке

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины совместно с работниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины задержали руководителя Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника в рамках спецоперации по борьбе со взяточничеством. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Как отмечается, ректор ВУЗа был задержан непосредственно во время дачи взятки – в размере 40 и 80 тыс. грн - за поступление абитуриентов в учебное заведение.

«Спецоперация правоохранительных органов проходила в рамках уголовного расследования, зарегистрированного Главным следственным управлением МВД Украины по признакам статьи 368, части 4 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля. Позднее он был госпитализирован в одну из больниц Киева, где ему диагностировали гипертоническую болезнь.