Правление «Диамантбанка» возглавил бывший зампредседателя банка «Хрещатик»

Наблюдательный совет «Диамантбанка» назначил председателем правления банка Олега Ходачука, ранее занимавшего должность заместителя председателя правления банка «Хрещатик».

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Ходачук назначен сроком на 3 года. До согласования его кандидатуры Национальным банком Украины обязанности председателя правления продолжит исполнять первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Войтухов.

Справка УНИАН. «Диамантбанк» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу средних банков. На 1 июля 2013 года активы банка составили 3,497 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,083 млрд грн, обязательства – 3,222 млрд грн, средства клиентов - 2,416 млрд грн, собственный капитал - 275,278 млн грн, уставный капитал - 210 млн грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 651 тыс. грн.

Основными владельцами банка являются компании «Техно-Инвест» (24,8% акций банка), «Энерно-Инвест» (21,92%), «Интер-Вент» (24,8%) и бизнесмен Давид Жвания (23,81%).